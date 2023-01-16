Москва фиксирует попытки агрессивных действий против посольств РФ и дипломатов – МИД РФ

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РФ видит попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами России в некоторых странах Запада. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Вопреки своим обязательствам, многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия", – приводит его слова ТАСС.

Иванов заявляет, что Москва фиксирует случаи нарушения международного права в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений на фоне "русофобской истерии". По его словам, здания посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территории забрасывались опасные предметы.

Замминистра заявил, что были зафиксированы случаи прямой агрессии в отношении российских сотрудников и членов их семей, а также попытки подстроить ДТП с их участием. Он подчеркнул, что по некоторым фактам Генпрокуратура РФ уже возбудила уголовные дела.

Ранее сообщалось, что гендиректор Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый подвергся нападению. Он получил контузию и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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