Минимум девять человек погибли в Новой Зеландии после тропического циклона

По меньшей мере девять человек погибли в Новой Зеландии после тропического циклона "Габриэль". Он спровоцировал оползни и наводнения.

Без электричества и связи остаются не менее 62 тысяч человек по всему Северному острову, в ряде городов из строя вышли системы очистки воды. Министерство обороны Новой Зеландии задействовало корабли ВМС для доставки продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости в прибрежные города, отрезанные паводковыми водами от путей снабжения.

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