Фото: AP/ТАСС/Sergei Chuzavkov

Французское правительство идет на преступление, обучая украинских военнослужащих на территории страны. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на бывшего депутата Европарламента и лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо.

По его мнению, следует начать привлекать к ответственности за обучение ВСУ.

"В настоящее время украинские солдаты обучаются французской армией на французской земле. Почему депутаты не требуют права голоса? Обучать личный состав одной из сторон – это вступать в конфликт, и никто не задает вопросы!" – указал политик.

До этого танкисты ВСУ завершили курс обучения по управлению танками Challenger 2, проходивший в Великобритании. Оно заняло несколько недель, они уже вернулись на Украину.

Однако в издании Military Watch считают, что британские танки Challenger 2 не смогут оказать украинским войскам эффективной помощи из-за их многочисленных недостатков. К ним, в частности, отнесли сложность обслуживания бронемашин.

Американские инструкторы займутся обучением украинских военных в Германии

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