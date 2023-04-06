Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 81 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс американской валюты поднялся выше 81 рубля впервые с 15 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 13:52 по московскому времени доллар увеличился на 1,5% – до 81,03 рубля. Уже к 13:54 курс замедлил рост до 1,49% и остановился на показателе в 81,02 рубля.

В этот период евро прибавил 1,35%, фиксируясь на показателе в 88,47 рубля. При этом валюта КНР также увеличилась на 1,6%, до 11,765 рубля.

В четверг, 6 апреля, доллар достиг 80 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали 18 апреля 2022 года. На тот момент курс рубля усилил снижение к американской валюте и юаню.

Уже днем стало известно, что курс евро превысил показатель в 88 рублей впервые с 14 апреля прошлого года. На тот момент доллар поднялся на 93 копейки, до 80,77 рубля.

В свою очередь, экономисты указали, что из-за ослабления российской валюты цены на рынке сильно не изменятся. Аналитики считают, что это связано с малым потребительским спросом. По словам главного экономиста "ПФ Капитал" Евгения Надоршина, продавцам сейчас трудно повышать цены, так как действительные доходы граждан РФ не растут уже много лет.

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