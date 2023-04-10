Минфин заявил, что может увеличить НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Министерство финансов России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале текущего года. Об этом "Коммерсанту" рассказали в пресс-службе ведомства.

"Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин", – пояснили в министерстве.

До этого Минфин уже увеличивал налоги в угольной отрасли в прошлом году, а также в первом квартале 2023 года.

Предприятия угольной промышленности в настоящее время не предоставляют финансовую отчетность. Однако Росстат выяснил, что только за первый месяц этого года сальдированная прибыль этих компаний уменьшилась на 62,7% – до 39 миллиардов рублей, а доля прибыльных компаний снизилась до 58,4%.

По мнению главы рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, позитивных прогнозов на ближайшее время не будет. Он также сообщил о снижении цен на энергетический уголь.

"В Европе, где в прошлом году были рекордные цены, теперь уголь подешевел до 135–140 долларов за тонну, в Китае он стоит около 160 долларов за тонну", – отметил он.

Ранее Владимир Путин обратил внимание, что западные страны, шумевшие об экологии и сокращении выбросов, плавно переходят к увеличению угольной генерации.

Он также отметил важность атомной отрасли. По словам Путина, атомная энергетика является экологически чистой и служит улучшению климата, а не наоборот.



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