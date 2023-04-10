Эксперт заявил, что Россия за полгода может отыграть 200% пошлину США на алюминий

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Российские металлургические компании могут переориентировать свой экспорт с рынка США на другие уже к концу этого года, поэтому пошлина в 200% на импорт алюминия в Штаты может не оказать эффекта, на который рассчитывал Вашингтон. Об этом заявил эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

"На мой взгляд, российские металлургические компании могут вести процесс переориентации экспорта с рынка США на другие, этот процесс способен растянуться где-то на полгода, поэтому вводимая с 10 апреля 200% пошлина может не оказать того сильного эффекта, который предполагал Джо Байден", – приводит его слова РИА Новости.

Хазанов заявил, что в 2022 году Россия поставила в США 209 тысяч тонн алюминиевой продукции, большую часть из которой составляет первичный алюминий. Эксперт выразил надежду, что производство алюминия в 2023 году не будет снижено.

США значительно расширили санкции против компаний и чиновников из РФ в годовщину начала спецоперации России на Украине, 24 февраля 2023 года. Президент США Джо Байден принял решение с 10 марта текущего года ввести 200-процентные пошлины на импорт изделий из алюминия, выплавленного в России.

10 марта Канада полностью запретила импорт российских алюминия и стали. Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами страны запрещается импортировать, покупать или приобретать из России железо, сталь, алюминий и изделия из него.



Канада запретила импорт российских металлов

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