Политолог заявил, что Россия сможет заменить японские изделия из стали и алюминия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

России удастся заменить японскую продукцию, сделанную из стали и алюминия, экспорт которой Токио ограничил. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Александра Дудчака.

"Не боги горшки обжигают. Давно стало понятно, что большая часть мира, не участвующая в антироссийских санкциях, способна заменить товаропроизводителей из стран, которые занимаются такими вещами", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что для Японии встает вопрос о том, куда направлять свои изделия, поскольку производителям необходимо получать выручку. По его словам, санкционные ограничения и запреты провоцируют напряжения.

"Были же налаженные цепочки поставок. Чтобы все наладить заново, требуются определенные усилия, затраты и время на логистику", – объяснил Дудчак.

Ранее правительство Японии в связи с ситуацией на Украине ввело очередной запрет на экспорт в Россию ряда товаров. Под ограничения подпали изделия из стали и алюминия, нагревательные котлы, генераторы, оптоволокно и оборудование для аэрофотосъемки, игрушки, имеющие колеса, детские велосипеды, коляски и другие объекты.

Согласно информации, ограничения вступят в силу 7 апреля этого года. Запрет вводится в рамках последнего пакета антироссийских санкций.

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