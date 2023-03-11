Байден и фон дер Ляйен обещают продолжать вводить санкции против РФ

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Евросоюз и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. Об этом со ссылкой на совместное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена по итогам переговоров в Вашингтоне сообщает РИА Новости.

"Мы углубляем нашу совместную работу по активному обеспечению соблюдения наших санкций и мер экспортного контроля, а также по прекращению и сдерживанию обхода санкций", – указано в сообщении.

США и Евросоюз в рамках этой работы будут предпринимать новые шаги, направленные против представителей третьих стран по всему миру. Кроме того, Вашингтон и Брюссель намерены и впредь вводить дополнительные ограничения против России.

Ранее Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать санкционную политику против России за спецоперацию на Украине "настолько долго, насколько это необходимо". Лидеры двух стран также призвали к "глобальной солидарности с украинским народом".

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