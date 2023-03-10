Канада запретила импорт российских алюминия и стали

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Канада ввела запрет на импорт российских алюминия и стали. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Согласно поправкам к положению "об особых экономических мерах", любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами страны запрещается импортировать, покупать или приобретать из России железо, сталь, алюминий и изделия из него.

В феврале Канада расширила санкции против физических лиц и организаций из России. Под новые ограничения подпали ФСО, ФСБ, Главное управление Генштаба, партия "Единая Россия", Государственная дума, Совет Федерации, компания "Ростефтегаз" и другие.

В санкционный список вошли Светлана и Илья Медведевы – жена и сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, а также предприниматель Алексей Мордашов и четверо членов его семьи.

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