ЕС до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов – СМИ

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Евросоюз все еще не может найти и заморозить большую часть активов из России. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в ЕС были заморожены российские активы на сумму около 21 миллиарда евро. Согласно же официальной статистике Еврокомиссии, только в 2019 году объем российских инвестиций в Евросоюз оценивался в 136 миллиардов евро.

В Bloomberg также отмечают, что в ЕС существует проблема неравномерности заморозки российских активов. В Бельгии и Люксембурге были заморожены активы на миллиарды долларов, тогда как в Греции и Мальте – лишь на сумму чуть выше 200 тысяч евро.

Сообщается, что некоторые официальные лица ЕС высказывают свое беспокойство из-за нехватки эффективного аппарата для обеспечения соблюдения санкционного режима. По их мнению, отказ от введения санкций на членов семей и партнеров подсанкционных лиц, лишь тормозит борьбу с обходом ограничений.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов ранее заявил, что рано или поздно замороженные российские активы придется вернуть. По его словам, любая форма их изъятия противоречит нормам международного права.

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