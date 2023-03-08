Китайцы опасаются хранить деньги в швейцарских банках из-за санкций против России – СМИ

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Крупные китайские клиенты перестают хранить деньги в швейцарских банках из опасений, что их средства попадут под санкции, как это случилось с активами из России. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Мы были не только удивлены, но и шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса. У меня есть статистические данные о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают", – заявил член совета директоров одного из швейцарских банков.

Газета сообщает, что руководители шести из десяти крупнейших банков Швейцарии разделяют подобные опасения. В материале отмечается, что азиатские клиенты имеют значительную долю в банковском секторе страны, который формирует около 10% ВВП Швейцарии.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии приняло решение присоединиться к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Власти Швейцарии всего заблокировали около 8,1 миллиарда долларов российских активов.

Банк Credit Suisse заморозил свыше трети российских активов, которые зарегистрированы в государстве.

Власти Швейцарии, однако, отметили, что конфискация российских активов подорвет правовой порядок. Там также заявили, что подобные действия будут идти вразрез с конституцией страны.

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