Швейцария пересмотрит отношения с Россией без обсуждений с Москвой

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Швейцария не будет обсуждать с Россией разработку новой стратегии по отношениям между двумя странами. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.

По его словам, стратегия основана на интересах и приоритетах Швейцарии. Привлекать другие государства к этой работе не планируется. Ожидается, что примут новую стратегию во второй половине года.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии разработает новую стратегию внешней политики, в которой будут пересмотрены двусторонние отношения с Россией. В МИД страны подчеркнули, что отношения с РФ должны быть пересмотрены, в частности, в связи с тем, что Швейцария присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям ЕС.

Власти Швейцарии внесли в санкционный список 141 физическое лицо и 49 российских компаний. Таким образом Берн поддержал девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза от 16 декабря 2022 года.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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