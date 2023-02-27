Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций ЕС

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

Правительство Швейцарии приняло решение присоединиться к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Иньяцио Кассиса.

"В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС, как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии", – заявил он.

Государство присоединилось почти ко всем санкциям европейских стран против РФ с 24 февраля прошлого года. Власти Швейцарии заблокировали около 8,1 миллиарда долларов российских активов. Банк Credit Suisse (CS) заморозил свыше трети российских активов, которые зарегистрированы в государстве.

15 февраля власти Швейцарии подчеркнули, что передача российских активов Украине не соответствует законам Конституции страны и правовому порядку. Правительство обратилось за разъяснениями к специалистам в области права. Рабочая группа под руководством министерства юстиции и полиции Швейцарии выяснила, что подобное решение будет неправомерным.

25 февраля государства ЕС представили десятый пакет антироссийских санкций. В черный список попало 121 физическое и юридическое лицо. Против них вводятся новые ограничения на импорт и экспорт, запрещаются многие российские издания и многое другое.



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