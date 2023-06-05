Страны ОПЕК+ объявили о новом сокращении добычи нефти в 2024 году

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Страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти в 2024 году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что общий уровень добычи альянса будет снижен на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Также нефтяная сделка будет продлена на следующий год.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ договорились скорректировать общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. При этом Россия должна снизить добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки. Такое решение объясняется необходимостью обеспечить долгосрочную предсказуемость.

До этого страны ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти из-за колебания цен. Таким образом ОПЕК+ пытается стабилизировать колебания в отрасли в соответствии с интересами стран-партнеров, включая Россию, объяснил руководитель энергетического направления в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.



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