Эксперт по энергетике объяснил, почему альянс ОПЕК+ сократил добычу нефти

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Страны ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти из-за колебания цен, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на руководителя энергетического направления в Институте энергетики и финансов Алексея Громова.

"Экономическое развитие Китая, отвечающее за восстановление спроса на нефть на мировом рынке после отмены ковидных ограничений, идет не так быстро, как ожидалось в начале года. Поэтому цены на нефть сегодня заколебались в таком неуверенном положении около примерно 80 долларов за баррель", – заявил Громов.

По мнению эксперта, ОПЕК+ пытается стабилизировать колебания в отрасли в соответствии с интересами стран-партнеров, включая Россию. Стоит ждать отклика в сторону стабилизации цен на уровне более 80 долларов за баррель, добавил специалист. При этом процесс сокращения добычи нефти только начался и говорить об изменениях на рынке рано.

Громов заявил, что для точного анализа рынка нефти необходимо подождать минимум месяц. ОПЕК+ ставит задачу поддерживать отрасль на комфортном уровне, что не подразумевает ее резкий обвал или подъем, резюмировал эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на нефть из-за сокращения предложения на рынке. До этого Россия и ОПЕК+ снизили добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом большого дефицита не ожидается, так как спрос на сырье также падает, отметили специалисты.

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