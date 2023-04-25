Аналитики ожидают тяжелой борьбы за нефть между Европой и Азией – СМИ

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Аналитики консалтинговой компании Energy Aspects считают, что Европе и Азии предстоит тяжелая борьба на рынке нефти. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В то время как импорт нефти из РФ в Европу за последний год сократился на миллион баррелей в сутки, Китай наращивает спрос на российское сырье. Вместе с тем страны ОПЕК+, куда входит и Россия, сокращают добычу нефти: в апреле они договорились об уменьшении на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

В связи с этим специалисты считают, что Азия в итоге сможет перебить стоимость нефти, предложенную Европой. В итоге последней придется искать меры, способные сбалансировать рынок.

5 февраля 2023 года вступили в силу западные санкции на поставки нефтепродуктов из РФ. Они предусматривают запрет импорта российских нефтепродуктов в ЕС, а также устанавливают потолок цен на российскую нефть.

Некоторые страны предлагали снизить. Тем не менее 17 апреля страны G7 приняли решение сохранить цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

