В МИД РФ заявили, что введение потолка цен на нефть нелегитимно и неприемлемо

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Введения потолка цен на нефть неприемлемо и нелегитимно с политической точки зрения, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что есть политическая и экономическая стороны вопроса о ценах на российское топливо.

"С точки зрения политики – это неприемлемо", – объяснил Панкин.

Санкции западных стран на нефтепродукты из РФ вступили в силу 5 февраля. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, кроме того, государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

7 февраля Евросоюз сделал несколько исключений относительно потолка цен на нефтепродукты. Ограничение цены не коснется продуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом.

Потолок цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России и нефтепродуктов нероссийского происхождения. Европейские провайдеры смогут транспортировать и страховать подобные продукты без ограничений.

Страны G7 приняли решение о сохранении цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника, решение было принято несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок. За сохранение ограничений выступила в том числе Австралия.

