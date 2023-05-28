Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать сокращение добычи нефти – СМИ

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В Саудовской Аравии выразили недовольство из-за якобы не полным выполнением Россией обещания сократить добычу нефти на фоне западных санкций. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации СМИ, высокопоставленные саудовские чиновники попросили российских коллег соблюдать согласованные сокращения.

Трения между двумя крупнейшими мировыми производителями нефти начались накануне министерской встречи стран ОПЕК+. Собрание пройдет 4 июня в Вене. Там предполагается обсудить производственную политику во втором полугодии этого года.

Государства ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения нефтедобычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Нынешнее решение дополняет то, что было принято в октябре прошлого года, когда страны договорись сократить производство нефти в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки.

Уже в мае зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что российская сторона добровольно сократит объем добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем февраля 2023 года. По его словам, мониторинг добычи сырья будет проходить с учетом данных из независимых источников.