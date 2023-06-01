Журналистам Reuters, Bloomberg и WSJ отказали в приглашениях на встречу ОПЕК+ в Вене – СМИ

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ОПЕК запретила журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal посещение штаб-квартиры организации в Вене. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Инициатором данной меры выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. При этом причины решения министра не называются.

Запрет на посещение касается мероприятия, запланированного на 4 июня в Вене. Страны-члены ОПЕК на встрече намерены согласовать политику по добыче нефти на вторую половину 2023 года.

По данным Financial Times, подобные запретительные меры для СМИ необычны для ОПЕК. Газета также отмечает, что новости, которые могут быть выпущены с заседаний до момента их окончаний, могут оказывать влияние на цены на нефть.

Сама газета Financial Times, как и ряд других отраслевых изданий получили приглашения для освещения данного мероприятия.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что в Саудовской Аравии выразили недовольство из-за якобы не полного выполнения Россией обещания сократить добычу нефти. По информации СМИ, высокопоставленные саудовские чиновники попросили российских коллег соблюдать согласованные сокращения.

