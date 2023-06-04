Страны ОПЕК+ приняли решение скорректировать добычу нефти с 2024 года

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Страны ОПЕК+ договорились скорректировать общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике, принятый по итогам встречи министров государства организации.

При этом Россия должна снизить добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки. Такое решение объясняется необходимостью поддержать стабильность рынка нефти, а также обеспечить долгосрочную предсказуемость.

"Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации с участниками соглашения ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", – сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Как уточнил Новак, Россия и Саудовская Аравия не имели разногласий по достигнутому соглашению.

Ранее сообщалось, что начало заседания министерского мониторинга ОПЕК+ задержалось на 5 часов. По данным журналистов, встреча переносилась несколько раз.

При этом здание секретариата покидали министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу и министр нефти Габона Винсент де Поль Массасса, а также министр нефти Ливии Мухаммед Аун.

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