Песков сообщил, что РФ не будет анонсировать ожидания от встречи ОПЕК+

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Россия продолжает общаться с участниками ОПЕК+, но озвучивать ожидания от встречи 4 июня в Вене не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Это никогда никто не анонсирует, даже из специалистов, поэтому и мы анонсировать не будем", – прокомментировал он.

Отмечается, что в Вене пройдет заседание мониторингового комитета и министерской встречи объединения.

Ранее ОПЕК запретила журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal посещение штаб-квартиры организации в Вене. Инициатором данной меры выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, причины решения министра не называются.

До этого Страны ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти из-за колебания цен. Таким образом ОПЕК+ пытается стабилизировать колебания в отрасли в соответствии с интересами стран-партнеров, включая Россию, объяснил руководитель энергетического направления в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.

Нефть выросла в цене после решения стран ОПЕК+