Начало заседания министров ОПЕК+ задерживается уже на 5 часов – СМИ

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Заседание министерского мониторинга ОПЕК+ в Вене задерживается уже на 5 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях.

По данным журналистов, встреча переносилась несколько раз. Представители стран ОПЕК+, включая вице-премьера РФ Александра Новака, давно прибыли в здание секретариата организации в Вене, передает издание.

Последним приехал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман – он прибыл в здание ОПЕК около 13:00 по московскому времени.

Как отмечают в других СМИ, здание секретариата уже покинули министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу и министр нефти Габона Винсент де Поль Массасса, а также министр нефти Ливии Мухаммед Аун. При этом ливийский министр заявил журналистам, что собирается вернуться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отказался рассказать об ожиданиях Москвы от встречи ОПЕК+. По его словам, "это никогда никто не анонсирует".

До этого ОПЕК запретила журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal посещение штаб-квартиры организации в Вене. Инициатором данной меры выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, причины решения министра не называются.

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