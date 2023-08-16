Депутат ГД обратился в ФАС из-за высокой стоимости товаров для школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой урегулировать рост цен на школьную форму и принадлежности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Возможно, в ФАС лучше знают истинные причины, а возможно, что было бы совсем замечательно, примут горячее участие по оперативному снижению цен на столь необходимый нашим детям школьный рюкзак до цены, соответствующей официальной инфляции", – указал он.

Депутат отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, рюкзаки для учеников подорожали примерно на 60%, в данный момент родители приобретают их в пределах пяти тысяч рублей.

В том числе стоит обратить внимание на стоимость школьной формы для детей, уточнил Селезнев, так как нынешние цены на нее в том числе вызывают опасения у родителей.

В свою очередь, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что поборы в школах недопустимы, в данный момент у РФ есть все, чтобы достойно встретить учеников 1 сентября и полностью обеспечить им учебный процесс.

Он отметил, что финансирование школ было изменено, на сегодняшний день оно поступает из нескольких источников – это федеральных, региональных, муниципальных, а также собственных средств.

"Регионы в необходимом количестве выделяют деньги на ремонт, замену устаревшего оборудования и укрепляют материально-техническую базу школ. Там, где это не делается, можно говорить о направлении финансирования на другие цели, что наказуемо, или о выборе недобросовестных подрядчиков. И это проблема нерадивого директора школы, а не родителей", – передает его слова RT.

При этом в ряде российских регионов сбор денежных средств на школу был запрещен по указанию губернаторов, подчеркнул Соловьев. Он призвал россиян помнить о добровольности внесения взносов, на которые можно приобрести мебель, шторы в класс и многое другое.

"В этом случае не нужно путать удобство и дополнительные опции для ребенка со стремлением приобрести влияющие на учебный процесс вещи", – сказал Соловьев.

Если человек наблюдает за школьными поборами, ему необходимо отправиться к директору учебного заведения, подчеркнул юрист, однако если это не возымело должного эффекта, то можно пойти в районный отдел образования, прокуратуру и к главе муниципалитета.

"Сегодня необходимо вести речь о запрете для разных родительских инициативных групп на любую финансовую деятельность. Ведь подчас именно чрезмерно активные родители ищут возможность подсадить на "финансовую иглу" администрацию учебного заведения, надеясь, что так градус лояльности к их детям существенно повысится, а они будут в курсе всего происходящего в школе", – отметил он, добавив, что подобное вмешательство недопустимо.

Деньги, которые дети тратят на походы в кино, поездки на экскурсии, в театры должны поступать от родителей, а не быть пособием в рамках школьной программы, резюмировал он,

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и попросила проверить цены на рабочие тетради для школьников на предмет нарушения антимонопольного законодательства. При проведении анализа было установлено, что на данные товары завышают цены, а некоторые идентичные рабочие тетради продавались с разницей в цене в тысячу рублей, рассказала она.

По ее словам, в скором времени у российских школьников начнется учебный год и многие семьи столкнутся с расходами, однако произвольное увеличение стоимости рабочих тетрадей может ухудшить финансовое положение семьи еще больше.



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