Спрос на национальную кухню среди россиян вырос почти вдвое

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Россияне в текущем году стали активнее интересоваться отечественной кулинарией, а также кухнями народов Мексики, Ближнего Востока и Кавказа, реже – западноевропейской кухней. Об этом свидетельствует исследование фудтех-приложения GoldenEgg, сообщает "Газета.ру".

По данным опроса, совокупный спрос на техасско-мексиканскую, израильскую, грузинскую и северорусскую кухню вырос почти в два раза.

Также активность в приложении за осенние месяцы этого года показала, что доля пользователей, которые сохранили рестораны кавказской кухни, выросла в 1,5 раза – с 42 до 63%. А число тех, кто добавил в "избранное" рестораны северорусской кухни или заведения с блюдами северорусской кухни, за осень выросло с 13 до 24%. Доля сохранивших мексиканские рестораны выросла с 11 до 19%, израильские рестораны – с 11 до 15%.

Отмечается, что россияне стали меньше интересоваться итальянской и французской кухнями. Так, доля сохраненных карточек снизилась с 71 до 58% и с 62 до 53% соответственно. Как рассказал сооснователь приложения Фарид Абиев, россияне привыкли к итальянским и французским блюдам, из-за этого шефы пытаются внести разнообразие: где-то добавить азиатские акценты, где-то кавказские.

Он отметил, что русская кухня становится модной, некоторые блюда представляют сейчас гостям с нового ракурса.

Кроме того, среди россиян становятся популярны заведения, созданные по подобию дачи, – с уютными интерьерами, каминами, декором из зелени и акцентом на блюдах, приготовленных на открытом огне: их выбирают 39% пользователей. В то же время 24% россиян добавили в свои списки обязательных к посещению мест рестораны с "белыми скатертями" и средним чеком от 2,5 до 5 тысяч рублей на человека без учета алкогольных напитков.

По данным исследования, с начала этого года рестораны чаще посещали люди в возрасте от 25 до 34 лет, их доля – 42% от общего количества активных пользователей приложения. Категория от 35 до 44 лет составила 36%, от 45 до 54 лет – 14%, от 55 и выше – 8%.

Также выяснилось, что россияне активно участвуют в формировании рейтингов, оставляя положительные отзывы. Так, с сентября по ноябрь 2023 года 55% пользователей поставили заведениям "пять", 28% оценили заведения на "четыре", 12% – на "три", а остальные 5% – "два" и "один".

Ранее аналитики зафиксировали, что россияне ходят за продуктами в магазины около 16 раз в месяц. При этом пожилые люди в 1,5 чаще посещают магазины, чем молодежь.

Кроме того, в сентябре этого года средний чек на покупки составил 426 рублей, это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты предполагают, что покупатели начали дробить единый чек на несколько покупок, в том числе в маркетплейсах, сервисах доставки годовой еды и продуктов.

Посещаемость столичных заведений выросла с января 2023 года