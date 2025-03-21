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21 марта, 08:00

Политика

В России могут ввести акциз на чипсы в размере 20%

В России могут ввести акциз на чипсы в размере 20%

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В России предложили ввести акциз на чипсы в 20% и запретить продавать их детям. Такую инициативу направили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Авторы идеи ссылаются на рекомендации Всемирной организации здравоохранения запретить или снизить потребление продуктов с трансжирами. Их постоянное потребление приводит к ишемической болезни сердца. От нее по всему миру умирают до полумиллиона человек в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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