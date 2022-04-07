Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 7 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, дождь и до 13 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +9 до +11 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве в дневные часы будет облачно, высокая влажность. Сохранится пониженный фон атмосферного давления. Содержание кислорода в дневные часы будет значительно ниже климатической нормы.

Ранее синоптики пообещали стремительное таяние снега в Москве. Начиная с четверга, 7 апреля, в столице температура воздуха начнет быстро повышаться и к пятнице, 8 апреля, достигнет +11…+16 градусов.