Синоптик не исключила мокрый снег в Москве до конца апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 допустила выпадение мокрого снега в столице до конца апреля. Однако он, по словам синоптика, будет не таким значительным.
Вечером 6 апреля на столицу обрушился снегопад. В Москве сильно ухудшилась видимость из-за интенсивных осадков в виде мокрого снега.
Из-за прихода в столицу теплого атмосферного фронта к концу четверга температура в городе достигнет +9...+11 градусов, отмечает синоптик. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя. Пятница, по прогнозам специалиста, может стать самым теплым днем на этой неделе.
"Мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона. Дождь возможен только к вечеру на западе области. Днем температура будет составлять +14...+16 градусов", – уточнила метеоролог.
В субботу и воскресенье, 9 и 10 апреля, ожидается +10...+12 градусов, добавила специалист. В последующие дни, когда столица будет находиться уже в тыловой части циклона, дневная температура понизится на 3–4 градуса, заключила она.
Ранее из-за дождливой погоды в столичном регионе в "Автодоре" призвали автовладельцев быть внимательными, в частности соблюдать скоростной режим и дистанцию. В пресс-службе госкомпании уточнили, что в ближайшие сутки дожди зацепят трассы А105, А107, ЦКАД и М3. Отмечается, что сцепление шин с асфальтом на мокрой дороге ухудшается. Это, свою очередь, несет для водителей риск потерять управление.
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