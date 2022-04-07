Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Автодор" призвал водителей к внимательности из-за дождей в столичном регионе. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"На смену сильному снегопаду, обрушившемуся накануне на Московский регион, в ближайшие сутки придут дожди, которые зацепят трассы А105, А107, ЦКАД и М3", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на мокрой дороге сцепление шин с асфальтом ухудшается, что чревато возникновением риска потерять управление автомобилем. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее портал "Метеоновости" сообщал, что в четверг, 7 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, дождь и до 13 градусов тепла.

В свою очередь, Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра в пятницу, 8 апреля. Его порывы будут достигать до 18 метров в секунду. Уточняется, 7 апреля оповещения о погоде не требуется.