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Украинские военные в конце марта в Артемовске намеренно закидывали гранатами прятавшихся в подвале мирных жителей. Об этом местный житель Владимир Коляда рассказал РИА Новости.

Он заявил, что бойцы ВСУ сделали из дома огневую точку, пока мирные жители сидели в подвале.

"Семь человек нас было – сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда", – рассказал Коляда.

По его словам, украинские военные продолжали стрельбу, несмотря на просьбы ее прекратить. Он рассказал, что среди гражданских была девушка, которая пыталась на украинском языке объяснить бойцам ВСУ, что в подвале нет военных, однако стрельба все равно продолжилась.

Коляда рассказал, что штурмовики ЧВК "Вагнер" сумели вывести гражданских, прикрывая отход огнем. При этом украинские военные продолжали стрелять гражданским в спину и ранили одного из российских бойцов.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артемовске. Поддержку штурмовикам оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск.

Российские силы взяли под контроль около 90% Артемовска. Тем не менее согласованного отступления ВСУ пока нет.