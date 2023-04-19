ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска – СМИ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Во время отступления из Артемовска два дня назад ВСУ взорвали четыре девятиэтажных дома, в подвалах которых укрывались минимум 20 мирных жителей, включая детей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

По его информации, это произошло в поселке Цветмет на окраине Артемовска. Все находящиеся в подвалах люди погибли.

Жители находящегося рядом частного сектора, которым помогли эвакуироваться российские военные, рассказали, что стали свидетелями случившегося.

Ранее российские силы взяли под контроль около 90% Артемовска. Также ВС РФ взяли под свой контроль все дороги города. Вместе с этим из Артемовска выходят только малые группы ВСУ, согласованного отступления их войск пока нет.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что штурмовые группы ВС РФ взяли под контроль еще три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. По данным ведомства, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия "Южной" военной группировки нейтрализовали команды ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР.