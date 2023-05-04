Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидирован. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!" – написал он.

По его словам, чтобы оперативно справиться с пожаром, группировка сил, привлекаемая для тушения, была увеличена до 167 человек и 37 единиц техники.

О возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе стало известно в ночь на 4 мая. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Источник в экстренных службах сообщил, что резервуар загорелся из-за атаки беспилотника.