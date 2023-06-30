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11:33

Происшествия

Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два человека погибли в результате взрыва пустого резервуара для нефтепродуктов в селе Старое Маврино Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел в товарном парке нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" (входит в ПАО "Татнефть").

"Погибли два человека", – говорится в сообщении.

По информации экстренных служб, пожара после взрыва резервуара не последовало. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на нефтебазе в Воронеже загорелся резервуар с топливом. На месте ЧП работали свыше 100 пожарных и 30 единиц техники. Согласно информации регионального МЧС, при пожаре никто не пострадал.

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