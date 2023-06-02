Упавший накануне под калужским НПЗ беспилотник выжег гектар земли

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Дрон самолетного типа, который накануне рухнул недалеко от крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, стал причиной возникновения возгорания. На месте падения вспыхнул пожар на площади в один гектар, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Утром 1 июня в Дзержинском районе в поле около поселка Товарково рухнул неопознанный объект. В результате этого произошел взрыв, там воспламенилась трава. Пострадавших не зафиксировали. В экстренных службах рассказали, что падение произошло в пяти километрах от нефтеперерабатывающего предприятия "Первый завод".

Уточняется, что сухая трава горела там на площади около одного гектара, возгорание потушила пожарная охрана. Представитель экстренных служб добавил, что расстояние от места падения беспилотника самолетного типа до границы с Украиной составляет 310 километров.

"Первый завод" – это крупнейшее нефтехимическое предприятие Калужской области. Оно осуществляет переработку товарной нефти и газоконденсата и их последующую реализацию на внутреннем и внешнем рынках.

Уже в пятницу, 2 июня, в лесу в Калужской области вновь произошло падение беспилотника. По словам губернатора региона Владислава Шапша, на месте падения вспыхнул пожар, пострадавших не выявили.