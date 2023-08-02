Пожар в кафе в Измайловском парке в Москве локализовали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возгорание на крыше кафе "Лесной уют" в Измайловском парке столицы локализовали в 14:21. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Людей внутри здания нет.

Информация о пожаре в кафе поступила днем 2 августа.

До этого огонь вспыхнул в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 "квадратов".

Ранее три ангара предприятия по производству шин горели в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар на строительной базе в Люберцах удалось локализовать