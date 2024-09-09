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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее народом за разжигание конфликта на Украине и поставки оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц ранее заявил в интервью немецкому телеканалу, что сейчас настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение украинского конфликта.

"После обстрелов наших мирных городов нацистский режим (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине. Покаяться перед жертвами, которые погибли от немецкого оружия", – высказался Шеремет.

По его мнению, именно Шольц ответственен за втягивание немцев в спонсирование нацистского режима на Украине и противостояние с Москвой.

Ранее СМИ сообщали, что украинский лидер указал на необходимость завершить боевые действия с РФ текущей осенью. Об этом он заявил в ходе встречи с союзниками, которая проходила в ФРГ на американской базе Рамштайн.

Такое стечение событий позволило бы, по его мнению, восстановить надежный "международный порядок безопасности". Поэтому он попросил западных партнеров помочь ему со скорейшим прекращением огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что СВО завершится тогда, когда все первоначальные цели будут достигнуты. По его мнению, РФ не ставит конкретных сроков, так как важно обеспечить будущие поколения надежной архитектурой безопасности.