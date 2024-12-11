МИД призвал обдумывать поездки за рубеж из-за задержаний по запросам Запада

Фото: 123RF/mikrokon

МИД РФ рекомендовал россиянам быть бдительными при планировании зарубежных поездок и тщательно взвешивать все риски на фоне задержания граждан РФ за границей по запросам США и Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте министерства.

В первую очередь это относится к выездам в страны, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о выдаче и/или имеющие с США договоры о выдаче.

Дипломат отметила, что усилия России наладить цивилизованное и деполитизированное сотрудничество с западными странами терпят неудачи, так как МИД РФ продолжает фиксировать "охоту" за россиянами по всему миру.

В связи с этим ведомство в очередной раз призвало граждан РФ в случае выезда за рубеж соблюдать законы и обычаи государства пребывания, особенно в преддверии новогодних праздников.

Захарова также напомнила, что российские загранучреждения всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь.

Между тем Росавиация продлила запрет на полеты для российских авиакомпаний в Израиль в ночное время до 11 января 2025 года. Такое решение было принято после оценки обстановки на Ближнем Востоке.

Рекомендации на полеты в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени были введены 11 ноября. При этом, выполнять ли маршруты в остальное время, авиаперевозчики должны решить сами, учитывая рекомендации, изложенные в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

При этом закрытие самого воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло после ракетной атаки Ирана по Израилю 1 октября. Израильская армия заявляла, что в сторону еврейского государства было выпущено 180 ракет.