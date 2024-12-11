Фото: телеграм-канал "МИД России"

Украинский лидер Владимир Зеленский верит в то, что ему все будет сходить с рук, отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Зеленский надеется на то, что ему будут давать деньги, будут давать вооружение. <…> И что ему все будет сходить с рук, потому что он был вовлечен в чудовищные коррупционные сделки с семьей Байдена", – передает ТАСС ее слова.

Дипломат также указала на болезненную амбициозность президента Украины, которая является оплотом его надежд. Однако, по мнению Захаровой, Зеленский сильно ошибается, думая, что останется безнаказанным.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности Зеленского приступить к переговорам. До этого украинский лидер отказывался от переговоров, требуя сначала дать гарантии безопасности, включая приглашение страны в НАТО.

В свою очередь, в Кремле заявили, что спецоперация будет продолжаться, поскольку Украина отказывается от всех вариантов дипломатического урегулирования.

