Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsk

Приближающаяся инаугурация избранного президента США Дональда Трампа неизбежно спровоцирует рост критики в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Таким мнением поделился предприниматель, депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут.

Причем бизнесмен уверен, что уровень жесткости в словах будет превышать свою обычную норму. Кроме того, критика затронет и саму Украину.

"Раньше в общем-то было табу – нельзя было в американской прессе обсуждать образ Зеленского, его всячески пытались героизировать. А теперь мы видим первые такие попытки задавать очень неудобные вопросы", – пояснил Бут в эфире радио КП.

Также предприниматель назвал будущие шаги Трампа выгодными для США. Республиканец прекратит бесконтрольное вливание денег на Украину, заключил депутат.

Несколько дней назад Трамп провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским в Елисейском дворце Парижа.

Причем президент Украины появился на этом мероприятии в неподобающем виде, о чем ранее высказались представители команды республиканца.

После переговоров с Зеленским Трамп заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

В Госдуме же посчитали, что команда Зеленского получила определенные указания со стороны Трампа. В частности, по мнению депутатов, украинской стороне было заявлено, что Запад не будет препятствовать поставкам вооружения, однако вступление в НАТО и иные желания будут обсуждаться позже.