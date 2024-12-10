10 декабря, 22:14Политика
Виктор Бут спрогнозировал рост критики Зеленского с приближением инаугурации Трампа
Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsk
Приближающаяся инаугурация избранного президента США Дональда Трампа неизбежно спровоцирует рост критики в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Таким мнением поделился предприниматель, депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут.
Причем бизнесмен уверен, что уровень жесткости в словах будет превышать свою обычную норму. Кроме того, критика затронет и саму Украину.
"Раньше в общем-то было табу – нельзя было в американской прессе обсуждать образ Зеленского, его всячески пытались героизировать. А теперь мы видим первые такие попытки задавать очень неудобные вопросы", – пояснил Бут в эфире радио КП.
Также предприниматель назвал будущие шаги Трампа выгодными для США. Республиканец прекратит бесконтрольное вливание денег на Украину, заключил депутат.
Несколько дней назад Трамп провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским в Елисейском дворце Парижа.
Причем президент Украины появился на этом мероприятии в неподобающем виде, о чем ранее высказались представители команды республиканца.
После переговоров с Зеленским Трамп заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.
В Госдуме же посчитали, что команда Зеленского получила определенные указания со стороны Трампа. В частности, по мнению депутатов, украинской стороне было заявлено, что Запад не будет препятствовать поставкам вооружения, однако вступление в НАТО и иные желания будут обсуждаться позже.
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