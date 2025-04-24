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24 апреля, 10:20

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FT: Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым российским

ЕС заявил администрации Трампа о неготовности признать Крым российским – СМИ

Фото: 123RF/bloodua

Евросоюз (ЕС) заявил администрации президента США Дональда Трампа о своей неготовности признать Крым российским. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету Financial Times, которой поступила информация от анонимных высокопоставленных чиновников.

В связи с этим, как указали журналисты, европейские лидеры не будут согласовывать никакие шаги, которые предпримут Штаты для признания Крыма частью России или для того, чтобы оказать давление на Киев с целью принятия такого решения.

Ранее встреча глав МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне по поводу достижения мира на Украине была перенесена. СМИ выяснили, что госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на переговоры в Лондон после того, как украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать Крым российским.

Позже в Кремле указали, что встреча не состоялась в связи с тем, что представителям европейских стран не удалось сблизить свои позиции по некоторым вопросам.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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