Трамп заявил, что никто из правительства США не поедет на саммит G20 в ЮАР

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один представитель американского правительства не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР, пока в этой стране продолжаются нарушения прав человека.

"Африканеры (потомки голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) подвергаются убийствам и резне, а их земли и фермы незаконно конфискуются", – написал лидер США в соцсети Truth Social.

Трамп назвал полным позором тот факт, что саммит "Большой двадцатки" будет проходить в ЮАР. Он добавил, что с нетерпением ждет проведения саммита G20 в Майами в 2026 году.

Президент США уже заявлял, что не планирует ехать на предстоящий саммит G20 в ЮАР, подчеркнув, что этой стране больше не место в "Большой двадцатке". По его словам, в Южной Африке якобы царит коммунистическая тирания.

Предстоящая двадцатая встреча глав государств Группы двадцати состоится 21–22 ноября в Йоханнесбурге. Ранее стало известно, что Владимир Путин не планирует принимать личное участие в данном саммите.