Пожар произошел в здании Минобороны в центре Москвы

Пожар вспыхнул в одном из зданий Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По улице Знаменке, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже", – поделился представитель экстренных служб.

Он добавил, что пожару присвоили второй, повышенный номер сложности. Всего в Москве таких номеров пять.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что шесть военнослужащих скончались в результате возгорания в блиндаже (полевое укрытие от снарядов. – Прим. ред.) в Курской области.

По данным СМИ, пожар вспыхнул недалеко от села Уланок в Суджанском районе около 10:40. Внутри блиндажа находились семь военных, одному из которых удалось выжить. Он получил ожоги.

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