19:46Происшествия
Пожар произошел в здании Минобороны в центре Москвы
"По улице Знаменке, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже", – поделился представитель экстренных служб.
Он добавил, что пожару присвоили второй, повышенный номер сложности. Всего в Москве таких номеров пять.
Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что шесть военнослужащих скончались в результате возгорания в блиндаже (полевое укрытие от снарядов. – Прим. ред.) в Курской области.
По данным СМИ, пожар вспыхнул недалеко от села Уланок в Суджанском районе около 10:40. Внутри блиндажа находились семь военных, одному из которых удалось выжить. Он получил ожоги.
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