14:16Происшествия
Причиной пожара в забайкальском селе Баляга стало короткое замыкание на фабрике
Фото: vk.com/zabmchs
Крупный пожар в забайкальском селе Баляга мог возникнуть из-за короткого замыкания на мебельной фабрике. Об этом заявила пресс-служба управления МВД по региону.
"Сотрудниками полиции и МЧС установлены свидетели, которые пояснили, что причиной пожара могло стать возгорание травы от искр, образовавшихся в результате замыкания электрических проводов", – говорится в сообщении.
До этого заместитель губернатора региона Александра Костенко заявил, что пожар локализовали на площади 2 тысячи "квадратов". Пострадавшие отказались от пунктов временного размещения. При этом погибших и тех, кто получил травмы в пожаре, не выявили.
В связи с возгоранием следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по статье "Халатность".
Информация о пожаре поступила спасателям в 09:21 по московскому времени. Возгорание началось по адресу Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, населенный пункт Баляга. Огонь появился в деревообрабатывающем цехе.
Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Приморском крае
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