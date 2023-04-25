Еще один пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Забайкалье

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пламя охватило шесть домов и цех деревообрабатывающего предприятия в населенном пункте Баляга в Забайкалье. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Сообщения о возгорании поступили спасателям в 09:21 по московскому времени. Пожар произошел по адресу Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, населенный пункт Баляга.

"Происходит загорание в деревообрабатывающем цехе с переходом огня на четыре жилых дома и два нежилых", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Лесозаводске Приморского края случился пожар на площади 12 тысяч квадратных метров. Спасатели организовали наращивание сил и средств, к тушению привлечены два пожарных поезда. Из здания эвакуировали 20 человек.

К ликвидации огня привлекли 16 человек и шесть единиц техники. Сообщения о пожаре поступили в часть около 07:00 по московскому времени.

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