Пожар в селе в Забайкалье локализовали на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Пожар в селе Баляга в Забайкалье локализовали на площади 2 тысячи "квадратов". Об этом рассказал заместитель губернатора региона Александра Костенко.

"Пожар локализован в 18:27 (12:27 по Москве. – Прим. ред.) на площади 2 тысячи квадратных метров, в том числе 1,5 тысячи квадратных метров пиломатериалов и 500 квадратных метров – дома. По информации главы района, это четыре двухквартирных и четыре одноквартирных дома (два из них нежилые)", – цитирует его телеграм-канал правительства края.

В домах проживают 17 человек, в том числе семь детей. Уточняется, что пострадавшие отказались от пунктов временного размещения. При этом погибших и тех, кто получил травмы в пожаре, не выявили. Сейчас обсуждается вопрос введения режима ЧС в границах населенного пункта.

Из-за пожара следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по статье "Халатность". Следователи уточнили, что в поселке загорелось здание мебельного комбината, после чего пламя из-за сильного ветра перешло на жилые дома.

Информация о пожаре поступила спасателям в 09:21 по московскому времени. Возгорание началось по адресу Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, населенный пункт Баляга. Огонь появился в деревообрабатывающем цехе.

До этого в городе Лесозаводске Приморского края также вспыхнул пожар. Пламя распространилось на площади 12 тысяч квадратных метров.