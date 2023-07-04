Захарова назвала попытку Киева атаковать Москву БПЛА актом терроризма

Фото: телеграм-канал Readovka

Попытка атаковать район Москвы, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, является очередным актом терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, – очередной акт терроризма", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Вместе с тем Захарова, напомнив об использовании Украиной вооружений, приобретенных на средства Запада, отметила, что в связи с этим терроризм можно считать международным. Она заявила о необходимости информирования мирового сообщества о том, что США, Великобритания и Франция спонсируют террористический режим.

Беспилотники атаковали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) утром 4 июля. Жители Московского услышали громкие взрывы, а затем черный дым.

Позже выяснилось, что подобное произошло из-за обезвреживания БПЛА, которые двигались в сторону Москвы. В результате над ТиНАО сбили два объекта, еще один был ликвидирован в небе над Калужской областью.

В связи с произошедшем находящийся вблизи округа столичный аэропорт Внуково временно приостановил прием и выпуск самолетов. Порядка 14 рейсов, которые по расписанию должны были приземлиться на территории Внуково, перенаправили в Домодедово и Шереметьево. В 08:00 все ограничения были сняты.

Комментируя произошедшее, Сергей Собянин сообщил, что жертв и пострадавших при атаке БПЛА в ТиНАО не оказалось. Мэр пояснил, что на месте происшествий работают экстренные службы города.



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