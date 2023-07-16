15:23Политика
Неудачи на поле боя вынуждают Киев напоминать о себе – сенатор Ковитиди
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Неудачное контрнаступление и подвешенное состояние в НАТО вынуждает Украину напоминать о своем существовании, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя ситуацию с атакой дронов на Севастополь.
"Провалившееся контрнаступление ВСУ и подвешенное состояние в НАТО, подтвержденное саммитом в Вильнюсе, вынуждает Украину все равно каким способом напоминать о своем существовании", – отметила Ковитиди.
Ранее сообщалось, что 9 беспилотников попытались атаковать территорию Севастополя, все они были подавлены и сбиты российскими силами.
Также ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 беспилотника рядом с Воронежем. В результате атаки никто не погиб и не пострадал. Кроме того, не было выявлено разрушений.
ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи
Читайте также