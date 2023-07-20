Подруги погибшей при атаке дрона девочки рассказали, что она хотела встретить рассвет

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Девочка, погибшая при атаке беспилотника в Крыму, в момент ЧП находилась на улице, поскольку собиралась встретить рассвет с подругой, поделились в беседе с телеканалом "360" знакомые подростка.

Одна из девушек сообщила, что познакомилась с погибшей в санатории. Она назвала девочку прекрасным человеком.

"Она всегда поддерживала меня. В день трагедии она пошла на улицу с подругой, чтобы встретить рассвет. Я очень сожалею, что так вышло. Если бы я могла ее спасти, я бы это сделала", – сказала собеседница телеканала.

Другая знакомая погибшей уточнила, что девочка умерла в реанимации. По ее словам, когда упал беспилотник, она разговаривала по телефону с мамой. Она также рассказала, что погибшая была очень жизнерадостным и хорошим человеком, росла в полной и благополучной семье.

ЧП произошло под утро 20 июля. Украинский беспилотник ударил в поселке Раздольное на северо-западе Крыма у побережья Черного моря. В результате атаки погибла 14-летняя девочка. Она получила множественные осколочные ранения брюшной полости и головы, несовместимые с жизнью.

Глава республики Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью ребенка. Он пообещал, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку.

В результате удара вражеского дрона были повреждены четыре административных здания. В поселке Раздольное ввели режим ЧС.