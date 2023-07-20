СК организовал расследование атаки БПЛА в Крыму, где погиб ребенок

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет организовал расследования атаки беспилотников в Крыму, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Следователи СК России в Крыму расследуют факты атаки БПЛА. <...> Устанавливаются лица, причастные к преступлению", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального главка СК РФ, а также представители экстренных служб.

Ранее 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по одному из населенных пунктов на северо-западе полуострова был нанесен удар беспилотником. Позже выяснилось, что это произошло в поселке Раздольное.

В результате происшествия погибла 14-летняя девочка, которая вместе с подругой шла встречать рассвет мимо центральной площади.

