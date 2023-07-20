Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в центральной части Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Утром 20 июля глава Крыма сообщил, что по одному из населенных пунктов на северо-западе полуострова был нанесен удар беспилотником. Позже выяснилось, что это произошло в поселке Раздольное.

В результате происшествия погибла 14-летняя девочка, которая вместе с подругой шла встречать рассвет мимо центральной площади.

