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15:16

Происшествия

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в центральной части Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Утром 20 июля глава Крыма сообщил, что по одному из населенных пунктов на северо-западе полуострова был нанесен удар беспилотником. Позже выяснилось, что это произошло в поселке Раздольное.

В результате происшествия погибла 14-летняя девочка, которая вместе с подругой шла встречать рассвет мимо центральной площади.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

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