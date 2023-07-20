15:16Происшествия
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в центральной части Крыма
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Утром 20 июля глава Крыма сообщил, что по одному из населенных пунктов на северо-западе полуострова был нанесен удар беспилотником. Позже выяснилось, что это произошло в поселке Раздольное.
В результате происшествия погибла 14-летняя девочка, которая вместе с подругой шла встречать рассвет мимо центральной площади.
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