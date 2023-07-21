На юге Польши упал американский беспилотник

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Разведывательный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий военным США, упал на юге Польши, сообщает "Газета.ру".

Дрон нашел случайный прохожий в местности Тшебень – недалеко от дороги в незаселенной местности. В результате ЧП никто не пострадал.

Отмечается, что БПЛА использовали американские военные в ходе учений на близлежащем полигоне. Операторы беспилотника потеряли над ним контроль, после чего аппарат исчез.

В мае неизвестный металлический предмет рухнул с неба на жилой дом рядом с границей с Куявско-Поморским воеводством в Польше. Предмет нанес серьезные повреждения крыше, пробил ее и упал внутрь. Пострадавших не выявили.

Полицию, военных и прокуратуру уведомили о происшествии. Они передали все данные в службы, которые занимаются расследованием инцидентов гражданской и военной авиации. Те не исключили, что упавший предмет был элементом самолета.